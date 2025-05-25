Ракетний удар по промисловому об’єкту на Тернопільщині 25 травня

Як повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода у своєму Facebook-повідомленні

Сьогодні, 25 травня, Тернопільщина стала свідком ракетного обстрілу з боку Російської Федерації. Удар влучив у промисловий об’єкт на околицях Тернополя, про що повідомив В’ячеслав Негода, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації.

Згідно з попередніми даними, ракета типу «Калібр» вразила будівлю одного з промислових підприємств, що призвело до часткового руйнування та виникнення пожежі. На місці події тривають роботи з ліквідації наслідків та гасіння вогню.

На даний момент інформації про постраждалих немає. Проте, вікна в будинках, розташованих поблизу, зазнали пошкоджень. Обставини інциденту наразі уточнюються.

О 05:10 пожежу на промисловому об’єкті вдалося повністю локалізувати. Наразі проводиться обстеження завданих збитків інфраструктурі та мешканцям регіону.

Повітряна тривога в області тривала з 02:13 до 04:34, що стало сигналом для мешканців про можливу небезпеку ракетного удару.