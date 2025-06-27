Ракетний удар по Костянтинівці 27 червня: загибель та руйнування

Про це у Facebook 27 червня повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов
27 червня місто Костянтинівка на Донеччині стало жертвою ракетного удару, внаслідок якого загинув місцевий житель у своєму домі. Цю трагічну новину повідомив Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської міської військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.
“Об 11:30 ворог завдав ракетного удару по місту Костянтинівці. За попередніми даними, обстріл здійснено двома ракетами з реактивної системи залпового вогню ‘Смерч’.
За словами Горбунова, в результаті цього обстрілу також було пошкоджено щонайменше 11 фасадів житлових будинків, що свідчить про серйозні наслідки атаки для місцевих мешканців.
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