Ракетний удар по Костянтинівці 27 червня: загибель та руйнування

Про це у Facebook 27 червня повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов

27 червня місто Костянтинівка на Донеччині стало жертвою ракетного удару, внаслідок якого загинув місцевий житель у своєму домі. Цю трагічну новину повідомив Сергій Горбунов, начальник Костянтинівської міської військової адміністрації, на своїй сторінці у Facebook.

“Об 11:30 ворог завдав ракетного удару по місту Костянтинівці. За попередніми даними, обстріл здійснено двома ракетами з реактивної системи залпового вогню ‘Смерч’. – Сергій Горбунов

За словами Горбунова, в результаті цього обстрілу також було пошкоджено щонайменше 11 фасадів житлових будинків, що свідчить про серйозні наслідки атаки для місцевих мешканців.