Ракетний удар по Одесі: пошкодження та постраждалі

Про це повідомили в Одеській міськраді
Сьогодні вранці Одеса зазнала ракетного удару, здійсненого російськими військовими, що призвело до серйозних пошкоджень цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали не лише житлові та адміністративні будівлі, але й стайня, а також кілька автомобілів. Цю інформацію підтвердила Одеська міська рада.
Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілу зафіксовано вісім постраждалих, які наразі отримують медичну допомогу.
Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 9:19 ранку. Повітряні сили України попередили про можливу загрозу від ударних безпілотників, які наближалися до Одеси.
У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів, що викликало паніку серед місцевих жителів. Повітряна тривога завершилася о 10:08.
Влада продовжує оцінювати наслідки атаки та надає всю необхідну допомогу постраждалим.
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