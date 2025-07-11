Ракетний удар по Одесі: пошкодження та постраждалі

Про це повідомили в Одеській міськраді

Сьогодні вранці Одеса зазнала ракетного удару, здійсненого російськими військовими, що призвело до серйозних пошкоджень цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждали не лише житлові та адміністративні будівлі, але й стайня, а також кілька автомобілів. Цю інформацію підтвердила Одеська міська рада.

Згідно з останніми даними, внаслідок обстрілу зафіксовано вісім постраждалих, які наразі отримують медичну допомогу.

Повітряна тривога в регіоні була оголошена о 9:19 ранку. Повітряні сили України попередили про можливу загрозу від ударних безпілотників, які наближалися до Одеси.

У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів, що викликало паніку серед місцевих жителів. Повітряна тривога завершилася о 10:08.

Влада продовжує оцінювати наслідки атаки та надає всю необхідну допомогу постраждалим.