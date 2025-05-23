Ракетний удар Росії по Чугуєву: загинула жінка, ситуація під контролем

Як повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі

23 травня Росія здійснила ракетний удар по Чугуєву, розташованому в Харківській області. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.

Внаслідок цього нападу загинула щонайменше одна жінка. Екстрені служби оперативно прибули на місце події для проведення обстеження та надання необхідної допомоги, зазначив очільник ОВА.

Загиблій жінці було приблизно 30 років. Вона отримала травми, які виявилися несумісними з життям, повідомив Віктор Забашта, директор обласного центру екстреної медичної допомоги.

Ситуація в Чугуєві залишається під пильним контролем місцевої влади та рятувальних служб, які активно працюють над забезпеченням безпеки та допомогою постраждалим.