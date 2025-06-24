Ракетний удар у Києві 23 червня 2025: наслідки та допомога постраждалим

Попередньо під час нічної атаки на Україну, зокрема й Київ була застосована балістика з Північної Кореї, як повідомляє Telegram-канал Володимира Зеленського

У Шевченківському районі Києва завершили рятувальні роботи на місці зруйнованого під’їзду п’ятиповерхового будинку, який постраждав від ракетного удару російських військ у ніч на 23 червня 2025 року. Ця трагедія забрала життя дев’яти людей, серед яких була 11-річна дитина. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи – фахівці демонтують небезпечні конструкції”, – Ігор Клименко

Міністр також опублікував відео з місця події. Директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Качкан зазначив, що для розбору завалів використовують важку техніку та крани.

“Одночасно залучили понад сто чоловік особового складу і більше 35 одиниць техніки”, – Володимир Качкан

Внаслідок атаки на столицю, найгірші наслідки спостерігалися саме в Шевченківському районі, де зруйновано цілий під’їзд житлового будинку. У місцевій адміністрації повідомили, що біля зруйнованої багатоповерхівки організовано гуманітарні штаби для надання допомоги постраждалим. Станом на вечір, 72 особи подали заявки на отримання 10 тисяч гривень за програмою “Турбота”, а також 23 особи звернулися за компенсацією в рамках програми “єВідновлення”. Крім того, 16 людей попросили допомогу для оренди житла.

Атака на Київ та область 23 червня

З вечора 22 червня до ранку 23 червня російські війська атакували Київ та Київську область, використовуючи дрони та балістичні ракети. Внаслідок цих атак зафіксовані жертви та пошкодження в столиці та кількох населених пунктах регіону.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час нічної атаки на Україну, зокрема й на Київ, була застосована балістика з Північної Кореї.

У результаті атаки, рух транспорту поблизу станції метро “Святошин” та на вулиці Івана Виговського був перекритий, що призвело до часткових змін у русі громадського транспорту. Київський метрополітен працював у звичайному режимі, хоча один вихід зі станції був тимчасово закритий.

Крім того, пошкоджень зазнав кампус Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, де постраждали спорткомплекс, кілька навчальних корпусів та чотири гуртожитки. На щастя, серед студентів та працівників університету травмованих не було.

У Київській області найбільше постраждало місто Біла Церква, де російські війська влучили в приватну клініку, що призвело до пожежі, внаслідок якої загинула одна людина, а ще вісім отримали поранення. У місті пошкоджено десятки будівель і автомобілів, зокрема, кафедральний Спасо-Преображенський собор. Загалом пошкодження зафіксовані ще в трьох районах регіону.