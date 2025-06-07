Ракетний удар по Луцьку: двоє загиблих, оголошено День жалоби

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України

7 червня о 4:15 ранку рятувальники виявили тіло 24-річної дівчини під завалами багатоповерхового будинку на вулиці Озерецькій у Луцьку. Таким чином, кількість загиблих внаслідок ракетного удару, що стався вночі, зросла до двох осіб.

Пошуково-рятувальні роботи, які розпочалися 6 червня, завершилися, про що повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

6 червня близько 15:00 під час розбору конструкцій у зруйнованому під’їзді було знайдено тіло загиблого чоловіка. О 19:00 його вдалося деблокувати, як раніше зазначив речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.

За його словами, ця операція тривала кілька годин. Загиблому чоловіку було 27 років.

Ввечері 6 червня рятувальники успішно деблокували тіло загиблого.

Одна з сусідок, лучанка Галина, розповіла, що знала пару – хлопця та дівчину, які проживали на 8 поверсі, де орендували квартиру. На місці трагедії перебувають батьки дівчини, які відмовилися від коментарів через тяжкий психоемоційний стан.

Родичі та знайомі молодої пари, що мешкала у зруйнованій квартирі, з нетерпінням чекали новин від ДСНС. Кореспондентка зазначила, що рятувальникам доводиться розбивати кожну бетонну плиту, щоб розібрати завали.

Стан рідних та знайомих загиблих важкий, адже вони переживають гіркоту втрати.

Луцький міський голова оголосив 7 червня Днем жалоби за загиблими.

Деталі російської повітряної атаки на Луцьк 6 червня

У ніч на 6 червня в Луцьку було чути кілька гучних вибухів. За словами міського голови Ігоря Поліщука, російські війська випустили на місто 15 безпілотників і шість крилатих ракет.

Внаслідок комбінованої атаки постраждали 15 осіб, п’ятеро з яких наразі перебувають у лікарні. Також зазнали пошкоджень житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, адміністративні будівлі та комерційні об’єкти.

Станом на ранок двоє людей вважалися зниклими безвісти. О 15:00 під завалами в одній з квартир у пошкодженому будинку було знайдено тіло чоловіка.