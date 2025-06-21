Атака на енергетичну інфраструктуру в Кременчуцькому районі 21 червня

Про це повідомив телеграм-канал т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимира Когута
У ніч на 21 червня в Кременчуцькому районі Полтавської області зафіксували влучання снарядів та падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури, а також на відкриті території. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут у своєму Telegram-каналі.
Внаслідок цього інциденту одна особа отримала травми середнього ступеня тяжкості. Наразі рятувальні служби активно працюють над усуненням наслідків обстрілу.
“По області була здійснена масована комбінована атака. Більшість засобів ураження вдалося знищити силами протиповітряної оборони.”
Ця ситуація підкреслює важливість захисту енергетичної інфраструктури, яка є критично важливою для стабільності регіону. Рятувальники продовжують свою роботу, щоб мінімізувати наслідки атаки та забезпечити безпеку місцевих жителів.
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