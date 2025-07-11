Генеральний прокурор Міссурі розслідує упередженість чатботів ШІ щодо Трампа

Про цим ідомочується пресрелізі офісу генпрокурора штату Міссоурі

Генеральний прокурор штату Міссурі, Ендрю Бейлі, ініціював розслідування, щоб з’ясувати, чому чатботи на основі штучного інтелекту, такі як Chat GPT, Grok, Gemini та Copilot, виявляють упередженість щодо президента США Дональда Трампа. Цю інформацію було оприлюднено в пресрелізі його офісу.

У заяві прокурора підкреслюється, що ці чатботи “витягують” дані з інтернету і надають їх користувачам без належного критичного аналізу. Бейлі вимагає від компаній, які розробляють ці технології – OpenAI, X, Google та Microsoft – забезпечити користувачів повною інформацією, а не лише сформованими відповідями. Прокурор також наполягає на розкритті “прихованої інформації”, яка може бути в відповідях штучного інтелекту.

“Загадкові відповіді викликають питання, чому ваш чат-бот видає результати, які, здається, ігнорують об’єктивні історичні факти на користь певного наративу.” – Ендрю Бейлі

Прокурор пояснює свою позицію тим, що він запитував чатботів про рейтинг п’яти останніх президентів США з огляду на їхню проізраїльську позицію. За словами Бейлі, Chat GPT, Copilot та Gemini поставили Дональда Трампа на останнє місце, тоді як Grok і китайський DeepSeek – на перше. Цей розподіл викликав обурення прокурора, який вважає, що деякі чатботи цензурують інформацію про ізраїльську політику Трампа.

У зв’язку з цим, Ендрю Бейлі надіслав офіційні запити до компаній-власників чатботів з вимогами надати:

Чітке пояснення, чи навчені алгоритми ставитися по-різному до політичних поглядів.

Всі внутрішні записи щодо відбору, кураторства або цензурування вхідних даних.

Документацію, що пояснює, чому ШІ надає фактично невірну інформацію про заснування Америки та навмисно занижує рейтинг обраних лідерів, зокрема Трампа, за показниками боротьби з антисемітизмом.

“Ми не дозволимо штучному інтелекту стати ще одним предметом для маніпуляцій.” – Ендрю Бейлі

Варто зазначити, що посада генерального прокурора штату Міссурі є виборною, і прокурор Бейлі належить до Республіканської партії, так само як і Дональд Трамп.