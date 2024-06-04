НАТО планує запропонувати Україні пакет заходів безпеки на своєму щорічному саміті, який пройде цього літа у Вашингтоні. Пакет заходів послужить "мостом" до можливого членства, але не гарантує негайного вступу. Проте очікується, що НАТО не прийме прохання країни про вступ до альянсу на тлі вторгнення Росії.

Про це повідомляє Defense News.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт зазначає, крім представлення безпекового пакета у липні, приблизно 32 країни завершують роботу над низкою двосторонніх угод щодо підтримки України напередодні саміту. Наразі завершено роботу над 13 угодами.

“Союзники представлять цілий пакет документів, які послужать мостом до їхнього членства в альянсі”, — сказала Сміт.

Також додала, що у декларації буде використано “формулювання, яким ми опишемо прагнення України до членства”.

“Частиною пакету буде інституціоналізація деяких видів двосторонньої підтримки, яка нині надається Україні, і передача її під командування НАТО. Частиною цього буде робота з пошуку нових ресурсів для наших друзів в Україні, а також забезпечення того, щоб ми дали зрозуміти москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться”, — вказала Сміт.