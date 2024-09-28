Військові бригади Нацполіції “Лють” змонтували коротке відео, як показує стан Торецька на зараз.
“Торецьк… Місто, яке тримається. Сотні снарядів та мін, десятки авіабомб, нескінченна кількість fpv-дронів щодня випускає руzня по місту. Наша ЛЮТЬ з кожним днем стає ще більшою. Ми боремося. Переможемо”, – так військові підписали відео.
За інформацією начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика в ефірі телемарафону 27 вересня, російська армія обстрілює населені пункти громади артилерією, тактичною авіацією, керованими авіабомбами, загалом застосовує усі види зброї.
Він зазначив, що російські ДРГ намагаються проникати у житлову забудову та на об’єкти критичної інфраструктури. В арсеналі ворога FPV-дрони, спостережна авіація й дрони, які дають інформативність ворогу орієнтувався по території міста, зауважив Чичник.
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