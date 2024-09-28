Щодня по місту прилітають сотні ворожих снарядів та десятки авіабомб, але наші захисники мужньо тримають оборону та нищать окупантів, які намагаються взяти Торецьк під свій контроль.

Військові бригади Нацполіції “Лють” змонтували коротке відео, як показує стан Торецька на зараз.

“Торецьк… Місто, яке тримається. Сотні снарядів та мін, десятки авіабомб, нескінченна кількість fpv-дронів щодня випускає руzня по місту. Наша ЛЮТЬ з кожним днем стає ще більшою. Ми боремося. Переможемо”, – так військові підписали відео.

За інформацією начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика в ефірі телемарафону 27 вересня, російська армія обстрілює населені пункти громади артилерією, тактичною авіацією, керованими авіабомбами, загалом застосовує усі види зброї.

Він зазначив, що російські ДРГ намагаються проникати у житлову забудову та на об’єкти критичної інфраструктури. В арсеналі ворога FPV-дрони, спостережна авіація й дрони, які дають інформативність ворогу орієнтувався по території міста, зауважив Чичник.