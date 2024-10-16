Сьогодні, 16 жовтня, у Херсоні заявили про відключення електропостачання на всій території міста.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

“У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Стежте за нашими оновленнями”, – написав Мрочко.

Мрочко додав, що наразі причини масового відключення світла з’ясовуються.

Крім того, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім також заявив про проблеми з електропостачанням у деяких районах, проте вони не пов’язані з російськими атаками.

“Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів”, – зазначив Кім.