Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
“У Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються. Стежте за нашими оновленнями”, – написав Мрочко.
Мрочко додав, що наразі причини масового відключення світла з’ясовуються.
Крім того, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім також заявив про проблеми з електропостачанням у деяких районах, проте вони не пов’язані з російськими атаками.
“Багато хто без світла. Знайшли точку аварії. Не прильот. Пару годин полагодимо, якщо не буде інших сюрпризів”, – зазначив Кім.
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