Про це повідомив перший заступник мера міста Андрій Кравчук у Facebook.
“Інвестиційний Комітет НЕФКО, як розпорядник грантових коштів, наданих Урядом Швеції для реалізації Програми зеленого відновлення України НЕФКО, схвалив надання фінансування у формі гранту у розмірі до 5 755 000 євро Ірпінській міській раді з метою реалізації проєкту “Знесення зруйнованих будівель та утилізація будівельних відходів у Київській області, Україна”, — зазначив посадовець.
Він додав, що на майбутній сесії міської ради має бути прийняте рішення про залучення цього гранту. Отримані кошти будуть витрачені на закупівлю спецтехніки для демонтажу будинків, знищених в ході війни. Також придбають обладнання для ефективно сортування та переробки будівельних відходів.
Задля отримання грантів міська влада вела переговори з НЕФКО 8 місяців.
“Завдяки цій допомозі зможемо не лише розчищати, а й вторинно використовувати будівельні відходи для спорудження нових об’єктів”, — зазначив міський голова.
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