Ірпінь отримає грант на 5,7 млн євро від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО). Кошти будуть спрямовані для демонтажу будинків, які зруйнувала РФ, та перероблювання залишків будівельних конструкцій.

Про це повідомив перший заступник мера міста Андрій Кравчук у Facebook.

“Інвестиційний Комітет НЕФКО, як розпорядник грантових коштів, наданих Урядом Швеції для реалізації Програми зеленого відновлення України НЕФКО, схвалив надання фінансування у формі гранту у розмірі до 5 755 000 євро Ірпінській міській раді з метою реалізації проєкту “Знесення зруйнованих будівель та утилізація будівельних відходів у Київській області, Україна”, — зазначив посадовець.

Він додав, що на майбутній сесії міської ради має бути прийняте рішення про залучення цього гранту. Отримані кошти будуть витрачені на закупівлю спецтехніки для демонтажу будинків, знищених в ході війни. Також придбають обладнання для ефективно сортування та переробки будівельних відходів.

Задля отримання грантів міська влада вела переговори з НЕФКО 8 місяців.

“Завдяки цій допомозі зможемо не лише розчищати, а й вторинно використовувати будівельні відходи для спорудження нових об’єктів”, — зазначив міський голова.