Населений пункт Суджа на мапі

Про це пише Сумська районна рада.

Сумська районна рада повідомила, що не розглядає питання про включення міста Суджа та Суджанського району рф до складу Сумського району. У порядку денному ради немає відповідного проєкту рішення, і це питання не є її компетенцією.

На сьогодні сесії ради не заплановано. Рада закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації.

6 серпня зранку влада Курської області Росії заявила про буцімто “прорив” кордону з боку України. Як стверджує виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов, мова йде про зіткнення у Суданському та Кореневському районах, де за його словами саме Збройні сили України намагалися здійснити прорив.

Тим не менш російські пропагандистські пабліки і телеграм-канали Курської області стверджують, що група військ з технікою не тільки перейшла кордон Росії в Курській області, а ще й просунулась в глиб на кілька сотень метрів.

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