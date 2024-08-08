Сумська районна рада офіційно заявила, що рішення прийняти до складу Сумської області місто Суджа - не було.

Про це пише Сумська районна рада.

Сумська районна рада повідомила, що не розглядає питання про включення міста Суджа та Суджанського району рф до складу Сумського району. У порядку денному ради немає відповідного проєкту рішення, і це питання не є її компетенцією.

На сьогодні сесії ради не заплановано. Рада закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації.

6 серпня зранку влада Курської області Росії заявила про буцімто “прорив” кордону з боку України. Як стверджує виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов, мова йде про зіткнення у Суданському та Кореневському районах, де за його словами саме Збройні сили України намагалися здійснити прорив.

Тим не менш російські пропагандистські пабліки і телеграм-канали Курської області стверджують, що група військ з технікою не тільки перейшла кордон Росії в Курській області, а ще й просунулась в глиб на кілька сотень метрів.