Про це пише Радіо Свобода.
Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про пожежу, що сталася внаслідок атаки дрона, в результаті якої постраждала трансформаторна підстанція.
Без електрики залишилися кілька районів, включаючи Курчатов. МНС Росії оголосило режим надзвичайної ситуації федерального характеру, після того як раніше був введений регіональний режим надзвичайної ситуації.
Раніше ми повідомляли, що в Курській області вже третій день тривають бої. Росіяни заявляють, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа.
- Україна взяла під контроль газову станцію “Газпрому” біля Суджі, — ЗМІ
- Захоплення Курської АЕС малоймовірне через віддаленість від кордону і необхідність значних військових ресурсів, — The Economist
- Менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року, — The Telegraph