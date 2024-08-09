У Курській області пожежа на електропідстанції спричинила перебої в електропостачанні, зокрема, в місті Курчатов, де знаходиться Курська АЕС.

Про це пише Радіо Свобода.

Тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив про пожежу, що сталася внаслідок атаки дрона, в результаті якої постраждала трансформаторна підстанція.

Без електрики залишилися кілька районів, включаючи Курчатов. МНС Росії оголосило режим надзвичайної ситуації федерального характеру, після того як раніше був введений регіональний режим надзвичайної ситуації.

Раніше ми повідомляли, що в Курській області вже третій день тривають бої. Росіяни заявляють, що українські сили зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа.