Правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо мітингу під стінами Ковельського територіального центру комплектування і соцпідтримки. У військкоматі громадян підбурювали російські боти у соцмережах.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Волинській області.

“За фактом інциденту в Ковелі 3 серпня відкрито два кримінальні провадження”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, справи порушили за ч. 1 ст. 295 (заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку) та ч. 1 ст. 293 (групове порушення громадського порядку) Кримінального Кодексу України.

“Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події. Слідчі дії тривають”, – йдеться в повідомленні.

У поліції нагадали, що 3 серпня отримали повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ.

На місце спрямували наряди для охорони публічного порядку. Також там працювала слідчо-оперативна група поліції.