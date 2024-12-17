Станом на 17 грудня Сили оборони України продовжують активну боротьбу на фронті загальною протяжністю понад 1170 кілометрів.

Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський на засіданні Всеукраїнського Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він наголосив, що основні зусилля української армії спрямовані на утримання позицій, виснаження ворожих сил і створення умов для майбутнього звільнення тимчасово окупованих територій.

“Найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямку”, – заявив Сирський.

Він також додав, що російські війська збільшили інтенсивність наступів на кількох напрямках на Донеччині.

“Противник значно посилив інтенсивність наступальних дій на Краматорському, Торецькому та Времіївському напрямках, де намагається прорвати оборону наших військ, але успіху не має”, – зазначачив головнокомандувач.

Сирський підкреслив, що на південних рубежах ситуація залишається напруженою, але під контролем. Зокрема, на Оріхівському та Придніпровському напрямках російська армія проводить атаки низької інтенсивності.