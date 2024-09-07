Між західними партнерами України наразі немає консенсусу щодо зняття обмежень на використання далекобійної зброї для ударів по РФ, але дискусії з цього питання продовжуються.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону “Єдині новини”.

“Поки що немає консенсусу. Але я пам’ятаю, як працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу, але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися”, — вважає глава держави.

Президент додав, що Україна працює над зняттям обмежень на використання далекобійної зброї. З цього питання Зеленський зустрічався з міністром оборони США Ллойдом Остіном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, а також провів розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

“Якщо ситуація в країні буде дозволяти мені відвідати у вересні Генасамблею ООН, будемо підсумовувати результати всіх цих зустрічей вже з президентом Байденом. Дуже сподіваюся на результат”, — сказав український лідер.