Про це повідомляє ДСНС.
“О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км. За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було”, — йдеться в повідомленні.
Минулого разу такі коливання були відчутні 9 листопада 2024-го. Землетрус був на захід від Полтави на глибині 8 кілометрів. Його класифікували за магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера) як ледве відчутний.
- На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3 бали
- Поруч із Кримом було помічено землетрус
- На Тайвані сталися нові потужні поштовхи — афтершоки найбільшого за останні 25 років землетрусу