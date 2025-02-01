Поштовхи зафіксували на глибині 3 кілометри між Полтавою та Решетилівкою. Магнітуда — 3,67.

Про це повідомляє ДСНС.

“О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км. За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було”, — йдеться в повідомленні.

Минулого разу такі коливання були відчутні 9 листопада 2024-го. Землетрус був на захід від Полтави на глибині 8 кілометрів. Його класифікували за магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера) як ледве відчутний.