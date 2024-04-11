Про це повідомив глава держави у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами. Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО», – написав Зеленський.