Президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.
Про це повідомив глава держави у Телеграмі, передає Укрінформ.
«Щойно разом із Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом поставили підписи під двосторонньою безпековою угодою між нашими країнами. Згідно з нею, Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щороку. Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО», – написав Зеленський.
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