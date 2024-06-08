Федерацію шахів Росії (ФШР) тимчасово позбавили членства у Міжнародній федерації шахів (ФІДЕ) завдяки введеним проти неї санкцій.

Про це повідомляє Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ).

Комісія ФІДЕ з питань етики прийняла відповідне рішення, яке було оголошено на офіційному сайті організації. Федерація шахів Росії буде відсторонена на два роки. Це рішення було прийнято після розгляду справи 11/2023, в якій Росію звинуватили у порушенні хартії ФІДЕ та етично-дисциплінарного кодексу організації.

Зазначається, що ФШР мала контакти з особами, які перебувають під санкціями, організовувала шахові турніри на окупованих територіях України, а також не дотримувалася політичного нейтралітету.

Відсторонення ФШР означає, що організація не може брати участь у заходах, які організовує FIDE. Проте санкції не поширюються на гравців, тренерів, арбітрів та клуби, що представляють Федерацію шахів Росії.

У рішенні ФІДЕ зазначено, що санкції проти Федерації шахів Росії можуть бути умовними, якщо протягом наступних двох місяців організація повністю змінить своє керівництво та припинить діяльність на окупованих територіях України – в Криму, Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Крім того, комісія з питань етики ФІДЕ оголосила догану і президенту своєї організації Аркадію Дворковічу.

Відомо, що шахісти з Росії та Білорусі можуть виступати на турнірах, організованих ФІДЕ, у “нейтральному” статусі. Однак, Сергій Карякін був повністю відсторонений від участі в таких турнірах через свою активну підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.