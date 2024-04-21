Цю позицію також підтримали дипломатичні представники Данії, Франції та Швеції, які напередодні відвідали Харків з офіційним візитом.

Про це на брифінгу повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Аннелі Кольк, пише Харківська міська рада.

“Наша основна мета — це повна перемога України. І я маю на увазі всю територію України. Ми не дозволимо створення якихось «сірих зон» у Європі. А Україна — це Європа. Вона знаходиться на шляху до Європейського Союзу, на шляху до НАТО. Тому всі, хто виступає за демократичні цінності та здоровий глузд, не дозволять зробити жодних “сірих зон” в Україні”, — наголосила Аннелі Кольк.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прямо заявив про намір Росії захопити українське місто Харків, назвавши його безпосередньою військовою ціллю. Речник Путіна висловився про Харків, як про місто, яке “грає не останню роль” в путінській ідеї створення демілітаризованої “санітарної зони” в Україні, яка слугуватиме для захисту російських прикордонних населених пунктів.