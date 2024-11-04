Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Уряду Німеччини започаткувала проєкт "Відбудова шкіл у постраждалих від війни регіонах".

Про це йдеться на сайті ПРООН, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що у межах проєкту планується відновити 11 навчальних закладів

“У межах проєкту у навчальних закладах Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Хмельницької та Черкаської областей партнери планують відновити пошкоджені ворожими обстрілами класи й інші приміщення. Також увагу приділятимуть енергоефективності й оздобленню”, — йдеться у повідомленні.

Також школи отримають нові меблі: парти, стільці, дошки та книжкові шафи. Завдяки цій ініціативі понад 6 тисяч учнів і пів тисячі викладачів зможуть повернутися до навчання у відремонтованих та безпечних умовах.