Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«У травні вони знизилися на 7,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів», – ідеться у повідомленні.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3,09 млрд та викупив до резервів $11,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в травні становив $3,08 млрд, збільшившись порівняно з квітнем.
Це пов’язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $240,8 млн.
У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $216,1 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.
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