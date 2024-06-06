Міжнародні резерви України станом на 1 червня 2024 року, за попередніми даними, становили 39,03 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«У травні вони знизилися на 7,9%. Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) та від міжнародних партнерів», – ідеться у повідомленні.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $3,09 млрд та викупив до резервів $11,1 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в травні становив $3,08 млрд, збільшившись порівняно з квітнем.

Це пов’язано зі зростанням попиту на валютному ринку, передусім на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $240,8 млн.

У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $216,1 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.