Арбітражний трибунал в Парижі, призначений для розгляду справи Постійною палатою третейського суду, 5 серпня ухвалив рішення на користь “Укренерго”, визнавши що суд має юрисдикцію на розгляд спору. Це означає, що арбітражний трибунал заслухає та ухвалить рішення за позовами “Укренерго”, поданими компанією проти РФ у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

Йдеться про позови, в яких “Укренерго” вимагає від Росії виплати компенсації за незаконно експропрійовані енергетичні активи та інвестиції в Криму. Зокрема, це 17 підстанцій та понад 1300 кілометрів ліній електропередачі. Загальна сума завданих окупантами збитків оцінюється у 527 мільйонів євро.

Позов до міжнародного Арбітражного трибуналу НЕК “Укренерго” подала ще у 2019 році. Наприкінці 2020-го справу почали розглядати.

За словами голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького, компанія позивається проти російської держави за незаконно експропрійовані ними енергетичні активи та інвестиції у Криму. Сума рахунку, який виставляється агресору, складає 527 млн євро.

“Мова йде про щонайменше 17 високовольтних підстанцій «Укренерго» в Криму та понад 1300 км ліній електропередачі, захоплені ворогом під час анексії українського півострова. Ми також вимагаємо компенсації збитків за інші порушення Угоди між Кабінетом Міністрів України й урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року”, — додав Кудрицький.

Як зазначає пресслужба “Укренерго”, рішення про відхилення скарг росіян нарешті відкриває шлях до розгляду справи по суті. На відміну від інших подібних справ за позовами українських компаній проти держави-агресора, у суді за поданням “Укренерго” Росія бере активну участь: представники генеральної прокуратури РФ присутні під час засідань трибуналу.

“Зараз ми готуємось до наступних етапів розгляду в суді. Розуміємо, що цей шлях буде ще тривалим і досить складним. Але врешті-решт агресор до останньої копійки заплатить за збитки, завдані українській енергосистемі”, — наголошують в “Укренерго”.