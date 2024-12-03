3 грудня світ відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю. Цей день покликаний звернути увагу на перешкоди, з якими стикаються люди з інвалідністю, а також нагадати про необхідність побудови суспільства, де кожен має рівні права та можливості.

З початком повномасштабного вторгнення РФ кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, тому тема інклюзії є не просто ідеєю, а частиною нашої повсякденної реальності.

Люди з інвалідністю щодня долають виклики, про які багато хто навіть не задумується, і їхній приклад є символом сили духу, витримки та незламності

Міжнародний день людей з інвалідністю є нагадуванням про необхідність підтримки, рівності та поваги до кожної людини, незалежно від її особливостей.