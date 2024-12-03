З початком повномасштабного вторгнення РФ кількість людей з інвалідністю в Україні збільшилася на 300 тисяч, тому тема інклюзії є не просто ідеєю, а частиною нашої повсякденної реальності.
Люди з інвалідністю щодня долають виклики, про які багато хто навіть не задумується, і їхній приклад є символом сили духу, витримки та незламності
Міжнародний день людей з інвалідністю є нагадуванням про необхідність підтримки, рівності та поваги до кожної людини, незалежно від її особливостей.
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