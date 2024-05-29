Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українських миротворців з професійним святом.

Він зазначає, з 1992 і до 2022 року військовослужбовці ЗСУ брали активну участь у миротворчих місіях під егідою ООН.

Сирський нагадав, що протягом тридцяти років понад 44 тисячі українських воїнів пройшли через міжнародні миротворчі місії. Станом на 2022 рік Україна була дев’ятою країною за кількістю військовослужбовців у миротворчих місіях ООН.