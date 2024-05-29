Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українських миротворців з професійним святом.
Він зазначає, з 1992 і до 2022 року військовослужбовці ЗСУ брали активну участь у миротворчих місіях під егідою ООН.
Сирський нагадав, що протягом тридцяти років понад 44 тисячі українських воїнів пройшли через міжнародні миротворчі місії. Станом на 2022 рік Україна була дев’ятою країною за кількістю військовослужбовців у миротворчих місіях ООН.
«Але у зв’язку з початком російської широкомасштабної агресії було ухвалено рішення про відкликання українських миротворців. Це важливий крок, адже серед миротворців досвідчені кадрові військовослужбовці з бойовим досвідом, які потрібні були Україні у цей скрутний час», – підкреслив головнокомандувач.
За його словами, протягом цих 30 років українські воїни зарекомендували себе мужніми, стійкими та професійними миротворцями. Головнокомандувач подякував ветеранам-миротворцям «за подвиг в ім’я встановлення миру у всьому світі».
«Щиро дякую за ваш героїзм та стійкість! Особлива моя подяка кожному ветерану-миротворцю, який знову став до лав Збройних сил України і боронить нашу Батьківщину від російських окупантів та наближає мир на нашій українській землі», – додав Сирський.