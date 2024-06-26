Відповідно до рішення ООН, щороку, 26 червня, у світі відбуваються різноманітні заходи присвячені Міжнародному дню підтримки жертв катувань і тортур. Хоча поняття "катування і тортури" здається несумісним із цивілізованим ХХІ століттям, воно стало жахливою реальністю для українців.

У 1948 році світова спільнота засудила жорстоке поводження, що принижує гідність і цінність особистості. У 1975 році було прийнято Декларацію, яка стосується захисту людей від жорстокого поводження.

На сьогодні міжнародну угоду підтримують 162 держави. Згідно з її нормами, особи, які здійснюють катування, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності на території будь-якої країни, незалежно від місця здійснення злочину та громадянства. З 1988 року діє Комітет проти тортур, який контролює виконання цих правил країнами-учасницями.

Тортури та знущання над простими людьми стали огидним символом жорстокості російських агресорів у війні з Україною.

Після того, як росіян прогнали з окупованих територій у 2022 році, світ жахнувся, побачивши Бучу, Ірпінь, Ізюм, інші міста та селища України. І невідомо, скільки жахи ми відчуємо після повної деокупації країни.

За даними правоохоронців кількість жертв та постраждалих від знущань росіян за час повномасштабного вторгнення офіційно сягає шести тисяч. Але реальна цифра людей, яких катували російські військові, набагато більша.

На територіях, які перебували в окупації задокументовано функціонування 164 катівень та інших місць насильницького тримання цивільних.

Близько 90% українських військовополонених зазнають знущань та катувань.