Про це йдеться на сайті суду.

Ордер на арешт Біньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта було видано за злочини проти людяності та воєнні злочини, зокрема голод як метод ведення війни, вбивства, переслідування та інші. Ці злочини, за даними МКС, були скоєні з 8 жовтня 2023 року по 20 травня 2024 року.

Міжнародний суд вважає, що Нетаньягу та Галлант навмисно позбавили цивільне населення в Газі необхідних для виживання товарів, таких як продовольство, вода, ліки та медичне обладнання, а також паливо та електрику. Крім того, через їхні дії було ускладнено надання гуманітарної допомоги населенню Газі.

“Є розумні підстави вважати, що нестача продовольства, води, електрики та палива, а також певного медичного приладдя створила умови життя, розраховані на знищення частини цивільного населення в Газі, що призвело до загибелі цивільних осіб, включаючи дітей, через недоїдання та зневоднення … Крім того, навмисно обмежуючи або перешкоджаючи надходженню до Гази медичного приладдя та ліків, зокрема анестезуючих засобів та анестезіологічних апаратів, ці дві людини також несуть відповідальність за заподіяння великих страждань за допомогою нелюдських дій особам, які потребують лікування”, – говориться на сайті.

Нетаньягу і Галланта також звинувачують у навмисних атаках на цивільне населення Гази.

Крім того, видано ордер на арешт командувача військовим крилом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа.

Ордер на арешт Мухаммеда Ад-Дейфа виданий, оскільки він несе відповідальність за злочини проти людяності, такі як вбивства, винищення, тортури, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, а також за воєнні злочини, такі як вбивства, жорстоке поводження, тортури, взяття заручників, посягання на людську гідність, зґвалтування та інші форми сексуального насильства.