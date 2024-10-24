Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС) визнала, що Монголія порушила Римський статут, не заарештувавши президента Росії Володимира Путіна під час його візиту до країни.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МКС.

Згідно з повідомленням, Монголія не виконала вимоги Римського статуту, проігнорувавши запит Міжнародного кримінального суду про співпрацю та відмовившись заарештувати Путіна, на якого поширюється ордер МКС. Цим вона перешкодила МКС виконувати свої функції та повноваження.

“З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць”, — йдеться у повідомленні.

У Палаті нагадали, що держави-учасниці та держави, які визнають юрисдикцію Суду, зобов’язані заарештовувати та видавати осіб, на яких поширюється дія ордерів МКС, незалежно від їхнього офіційного становища чи громадянства. Там підкреслили, що МКС діє незалежно від участі держави, розглядаючи серйозні міжнародні злочини.