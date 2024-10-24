Про це йдеться у повідомленні на сайті МКС.
Згідно з повідомленням, Монголія не виконала вимоги Римського статуту, проігнорувавши запит Міжнародного кримінального суду про співпрацю та відмовившись заарештувати Путіна, на якого поширюється ордер МКС. Цим вона перешкодила МКС виконувати свої функції та повноваження.
“З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом, Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць”, — йдеться у повідомленні.
У Палаті нагадали, що держави-учасниці та держави, які визнають юрисдикцію Суду, зобов’язані заарештовувати та видавати осіб, на яких поширюється дія ордерів МКС, незалежно від їхнього офіційного становища чи громадянства. Там підкреслили, що МКС діє незалежно від участі держави, розглядаючи серйозні міжнародні злочини.
“Відповідно до статті 86 Римського статуту, всі держави-учасниці повинні повністю співпрацювати з Судом для підтримки його мандату. Палата також нагадала, що Суд виконує функції, які відповідають загальним інтересам міжнародної спільноти, здійснюючи юрисдикцію щодо найтяжчих міжнародних злочинів, які включають серйозні порушення основоположних норм міжнародного права”, — підсумували у відомстві.
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