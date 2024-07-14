На середину липня було подано понад 4,5 тисячі заяв до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

Про це розповіла заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.

Представниця ОП повідомила, що у Реєстрі буде 44 категорії, а зараз приймаються заявки лише по одній категорії – щодо знищеного житлового майна.

Наразі вже подано понад 4500 заявок від фізичних осіб, але рада Реєстру затвердила ще 12 категорій, до яких всі зацікавлені сторони зможуть подавати заявки найближчим часом.

«На сьогодні подано понад чотири з половиною тисячі заявок від фізичних осіб. Але нещодавно рада Реєстру затвердила ще 12 категорій. Найближчим часом фізичні і юридичні особи, а також держава зможуть подавати заявки по цих категоріях», – сказала Мудра.

Очікується, що реєстр буде приймати заявки по всіх категоріях до кінця року. Заступниця глави ОП також зауважила неготовність країн-партнерів конфіскувати активи Росії для компенсацій.

Фінансисти вважають, що це не вплине на фінансову стабільність, але політичні обставини заважають цьому процесу.