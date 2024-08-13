У межах міжнародної співпраці українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Республіки Молдова і Румунії ліквідували діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що на території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, серед яких двоє українців. У шахрайських кол-центрах працювало близько 400 найманих працівників. Вони пропонували інвестувати кошти в псевдоброкерські проєкти та обіцяли високі заробітки після здійснення невеликих вкладів.

“В рекламних оголошеннях зловмисники використовували зображення знаменитостей або офіційні логотипи великих місцевих банків. Це викликало у потенційних потерпілих довіру та дозволило ошукати велику кількість людей”, — пояснюють в Офісі генпрокурора.

Відповідно до розробленої шахрайської схеми, яка функціонувала з 2021 року, аферисти пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли зловмисникам отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводити з них гроші.

За такою шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на суму понад 1,2 млн євро. Згідно з молдовським кримінальним законодавством затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.