Про це агентству Reuters повідомили чотири поінформовані джерела.
Повідомлення Reuters стало першим підтвердженням того, що атаки в кіберпросторі розслідуються прокурорами Міжнародного кримінального суду, що теоретично може призвести до видачі ордерів на арешт звинувачених.
За словами одного з джерел, розслідування стосується кібератак Росії на інфраструктуру, які ставили під загрозу життя людей – зокрема виводили з ладу електро– і водопостачання, зв’язок із аварійними службами та сервіси попередження про повітряну небезпеку.
Двоє співрозмовників Reuters уточнили, що в МКС розслідують щонайменше чотири великі атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України, зокрема кібератаку на оператора зв’язку “Київстар” наприкінці 2023 року.
Серед підозрюваних – група російських хакерів, відома як Sandworm, яка може бути пов’язана з військовою розвідкою Росії.
Прокуратура Міжнародного кримінального суду відмовилася від коментарів, але раніше заявляла, що має юрисдикцію розслідувати кіберзлочини.
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