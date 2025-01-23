Про це йдеться в його офіційній заяві.
Офіс генерального прокурора МКС дійшов висновку, що Ахундзада та Гаккані несуть кримінальну відповідальність за:
- переслідування афганських дівчат і жінок;
- утиски людей, яких “Талібан” вважав такими, що не відповідають їхнім ідеологічним очікуванням щодо гендерної ідентичності чи самовираження;
- репресії проти осіб, яких вважали союзниками жінок і дівчат.
Зазначається, що жертвам було обмежено право на фізичну автономію, свободу пересування, освіту, вільне висловлення думок, приватне життя та участь у громадських зібраннях.
“Уявний опір чи опозиція “Талібану“ жорстоко придушувалася шляхом скоєння злочинів, включно з вбивствами, ув’язненнями, тортурами, зґвалтуваннями та іншими формами сексуального насильства, насильницькими зникненнями та іншими нелюдськими діями“, — заявив Хан.
Прокурор наголосив, що це лише перші заявки на ордери на арешт у межах розслідування ситуації в Афганістані. Незабаром Офіс прокурора планує подати додаткові заяви щодо інших високопоставлених членів “Талібану”.
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