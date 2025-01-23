Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан звернувся із проханням видати ордери на арешт верховного лідера "Талібану" Хайбатулли Ахундзади та головного судді "Ісламського Емірату Афганістан" Абдула Хакіма Гаккані.

Про це йдеться в його офіційній заяві.

Офіс генерального прокурора МКС дійшов висновку, що Ахундзада та Гаккані несуть кримінальну відповідальність за:

переслідування афганських дівчат і жінок;

утиски людей, яких “Талібан” вважав такими, що не відповідають їхнім ідеологічним очікуванням щодо гендерної ідентичності чи самовираження;

репресії проти осіб, яких вважали союзниками жінок і дівчат.

Зазначається, що жертвам було обмежено право на фізичну автономію, свободу пересування, освіту, вільне висловлення думок, приватне життя та участь у громадських зібраннях.

“Уявний опір чи опозиція “Талібану“ жорстоко придушувалася шляхом скоєння злочинів, включно з вбивствами, ув’язненнями, тортурами, зґвалтуваннями та іншими формами сексуального насильства, насильницькими зникненнями та іншими нелюдськими діями“, — заявив Хан.

Прокурор наголосив, що це лише перші заявки на ордери на арешт у межах розслідування ситуації в Афганістані. Незабаром Офіс прокурора планує подати додаткові заяви щодо інших високопоставлених членів “Талібану”.