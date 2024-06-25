Про це йдеться у повідомленні МКС.

Ордери пов’язані з війною в Україні за ймовірні міжнародні злочини, вчинені з 10 жовтня 2022 року по 9 березня 2023 року.

“Є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини”, — ідеться в повідомленні.

Палата попереднього провадження визнала, що є розумні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані ЗС РФ по українській електротехнічній інфраструктурі. Протягом цього періоду часу російськими окупантами було завдано велику кількість ударів по численних електростанціях і підстанціях у багатьох місцях на території України.