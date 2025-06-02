Поштарі Укрпошти доставляють пенсії та ліки у прифронтову Велику Писарівку

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Великій Писарівці на Сумщині, де поштове відділення було знищене російськими військами півтора року тому, працівники пересувної бригади забезпечують доставку пошти. Селище щодня піддається обстрілам, але це не зупиняє поштарів від виконання своїх обов’язків.

Укрпошта виплачує пенсії 47 пенсіонерам у цьому селищі. Працівники пересувної бригади Тростянецького відділення виїжджають, щоб доставити не лише пенсії, а й посилки та кореспонденцію до прикордонних сіл, зокрема до Великої Писарівки та села Вільне.

Начальниця пересувного відділення, Олена Зарубна, ділиться особливостями доставки:

“В Писарівці до нас приходять по часу, зазвичай на 11 годину, тому, що зв’язку немає, нам ніхто не додзвониться. Ми стараємося вчасно приїхати до них. Є дівчинка, у якої є вайбер, і вона потім переказує бабусям, дідусям, які приходять, на який час потрібно. Якщо є виплати, то приходить десь 15-20 людей.” – Олена Зарубна

Водій Олександр Калініченко розповідає про труднощі маршруту:

“Дороги немає, один напрямок, і це кожен день, доводиться бути дуже уважним – і вгору дивитись, і на ями. Я на пошті 4 роки, а загалом водій тридцять років.” – Олександр Калініченко

Олена працює в цій місцевості вже півтора року, починаючи з моменту руйнування поштового відділення. Вона зізнається:

“Не страшно не може бути, страшно кожного разу, їдемо, хвилюємось, але ж нас там чекають люди.” – Олена Зарубна

Олександр згадує випадок вибуху біля автівки:

“Я зупинився, думаю, що ж далі робити, чи повертатись, чи зараз розпочнеться. Ситуація така, що не передати словами, вже на автоматі. Найважче вернутись з рейса, кожен день їдеш і зовсім інші обставини.” – Олександр Калініченко

Окрім пенсій і посилок, поштарі почали доставляти ліки, оскільки мешканці не можуть виїхати з селища. Олена пояснює:

“Дуже часто почали ліки замовляти, адже не можуть виїхати, діти перестали їздити, тому що ситуація така, через пошту замовляють ліки, возимо ліки.” – Олена Зарубна

У Великій Писарівці є два місця зустрічі з мешканцями. Цього разу на перше ніхто не прийшов, що сталося вперше за весь час роботи. Місцева жителька Наталія пояснює:

“15 разів упало сьогодні. Попали у магазин, повилітали там вікна і по гаражах, ну дуже гучно було.” – Наталія, місцева жителька

Наталія також розповідає, що в селищі є електрика, магазини і аптека, але головне – уникати російських дронів:

“Усе в нас, і магазини, і аптека у нас є. Чули щойно, і цілий ранок, і цілий день. Он кажуть, центр знову розбили. Вони куди попало стріляють. Дуже страшно.” – Наталія, місцева жителька

Наступна зупинка пересувної бригади – село Вільне, розташоване за сім кілометрів від Великої Писарівки. Водій Олександр наголошує на необхідності швидкої їзди:

“Так, так, пролітати треба, тому, що отам де ви знімали, там якраз по центру машину зірвали, посередині дороги.” – Олександр Калініченко

Поштарка у Вільному відвідала сільраду та передала листи секретарю. Після цього бригада повертається до Тростянця.

Олена зазначає, що наступної п’ятниці очікують більше людей, адже буде пенсія:

“Залишилося 47, яким ми возимо пенсію. В Писарівці жодного банкомата немає, де вони можуть зняти пенсію.” – Олена Зарубна

Заступниця начальника відділення зв’язку Руслана Ведмідь розповідає, що три пересувні бригади Тростянецького відділення Укрпошти працюють у зоні бойових дій:

“Наша 25 пересувна бригада в Дмитрівці попала під обстріл. Їм дуже пощастило, що вони приїхали і стали під дерево. Коли дрон скинув свій вибуховий пристрій, їм дуже побило машину. Ніхто не постраждав.” – Руслана Ведмідь

Велику Писарівку обслуговують дві бригади Укрпошти, які двічі на тиждень доставляють місцевим пенсії, перекази та посилки.