Основна проблема мобілізації полягає в несправедливому підході та розквіті корупції, що підриває мотивацію як військовослужбовців, так і тих, хто являється резервом.

Про це написав ветеран війни Олег Симороз.

Симороз наголосив, що багато хто намагається скористатися ситуацією, щоб уникнути мобілізації. За його словами, для таких ухилянтів має бути передбачена кримінальна відповідальність за дискредитацію оборони країни.

“Наочний приклад. Створіння займається спортом, тягає штангу в спортзалі, а як дійшло до захисту країни, то у тіпа одразу “розлад” і він вже вирішив, що він “непридатний” і його “мобілізовують незаконно”, вже купа сторіз про “караул поможіть”. От для таких покидьків так само має настати кримінальна відповідальність. Бо окрім ухилення, він займається відвертою дискредитацією самого спротиву ворогу”, — пише ветеран.

На думку Симороза, невідворотність покарання як для корумпованих представників ТЦК, так і для ухилянтів є ключем до позитивних змін у мобілізації та суспільному ставленні до неї.