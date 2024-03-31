Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов на військову службу.

Про це йдеться в указі на російському порталі офіційного опублікування правових актів.

Згідно з указом Путіна, з 1 квітня до 15 липня на військову службу у РФ призвуть 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років.

Зауважимо, що у Росії проводять призови в армію двічі на рік: навесні та восени.