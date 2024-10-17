Якщо знадобиться мобілізувати жінок для порятунку Європи від війни, Україна безсумнівно це зробить.

Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час виступу Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House).

На його думку, якщо виникне потреба, мобілізація жінок може стати реальністю, проте він вважає, що цього слід уникати.

“Якщо доведеться мобілізувати жінок, щоб врятувати Європу від війни, ми, безумовно, це зробимо. Але, на мою особисту думку, ми повинні запобігти повномасштабній війні в Європі, як це було в 1939 році, іншими шляхами, а не шляхом призову українських жінок”, – наголосив він.

Нагадаємо, також Валерій Залужний заявив, що вийти з “затяжної” війни з Росією практично неможливо. Він також зазначив, що в 2023 році Захід не забезпечив Київ достатньою кількістю зброї, через що Україні не вдалося досягти “значного успіху в перемозі над Росією” під час контрнаступу.