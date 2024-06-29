В Україні під час дії воєнного стану та мобілізації деяким жінкам доведеться стати на військовий облік. Йдеться про жінок-медиків. Втім мобілізувати їх на фронт без отримання згоди буде, як і раніше, неможливо.

Про це пише “Уніан”.

Видання зауважує, що з 1 липня мобілізація жінок до лав ЗСУ залишається добровільною, як і раніше. Але все ж таки, деяке зобов’язання у жінок медичних спеціальностей є — вони мають на облік. В іншому випадку доведеться сплачувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень за порушення правил військового обліку.

Військовозобов’язаними є власниці таких спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров’я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміологія.

Зазначається, що військовозобов’язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть офіційно працевлаштуватися. Контролювати постановку жінок-медиків на облік зобов’язані їхні роботодавці.

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