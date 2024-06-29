В Україні під час дії воєнного стану та мобілізації деяким жінкам доведеться стати на військовий облік. Йдеться про жінок-медиків. Втім мобілізувати їх на фронт без отримання згоди буде, як і раніше, неможливо.

Про це пише “Уніан”.

Видання зауважує, що з 1 липня мобілізація жінок до лав ЗСУ залишається добровільною, як і раніше. Але все ж таки, деяке зобов’язання у жінок медичних спеціальностей є — вони мають на облік. В іншому випадку доведеться сплачувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень за порушення правил військового обліку.

Військовозобов’язаними є власниці таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров’я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіології та епідеміологія.

Зазначається, що військовозобов’язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть офіційно працевлаштуватися. Контролювати постановку жінок-медиків на облік зобов’язані їхні роботодавці.