В Україні під час дії воєнного стану та мобілізації деяким жінкам доведеться стати на військовий облік. Йдеться про жінок-медиків. Втім мобілізувати їх на фронт без отримання згоди буде, як і раніше, неможливо.
Про це пише “Уніан”.
Видання зауважує, що з 1 липня мобілізація жінок до лав ЗСУ залишається добровільною, як і раніше. Але все ж таки, деяке зобов’язання у жінок медичних спеціальностей є — вони мають на облік. В іншому випадку доведеться сплачувати штраф у розмірі 17 тисяч гривень за порушення правил військового обліку.
Військовозобов’язаними є власниці таких спеціальностей:
- фізична терапія;
- медична та психологічна реабілітація;
- громадське здоров’я;
- фізична реабілітація;
- промислова фармацевтика;
- фармацевтика;
- санітарія та експертиза;
- стоматологія;
- медицина;
- медсестринство;
- технології медичної діагностики та лікування;
- біомедична інженерія;
- біотехнології та біоінженерія;
- професіонали патології;
- токсикологія;
- фармакологія;
- фізіології та епідеміологія.
Зазначається, що військовозобов’язані жінки отримують приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть офіційно працевлаштуватися. Контролювати постановку жінок-медиків на облік зобов’язані їхні роботодавці.