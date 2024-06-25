З навчального центру "Десна" втекли увʼязнені громадяни, які погодились долучитись до лав Збройних Сил України. Попередньо відомо, що вони у військовій формі та озброєні.

Про це “Телеграфу” повідомили власні джерела.

Зазначається, що йдеться про 169 Навчальний центр ім. князя Ярослава Мудрого.

За даними джерел, про втечу повідомило командування військової частини командирам підрозділів навчального центру. За їхніми словами, шість вʼязнів здійснили втечу, при цьому бувши у формі ЗСУ та зі зброєю.

Їхнє подальше місцеперебування не відоме. Також ця інформація не була офіційно оприлюднення військовим командуванням.