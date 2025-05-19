Мобільний вогнеметний комплекс KRAMPUS, розроблений в Україні, отримав офіційне схвалення Міністерства оборони для використання в Збройних Силах України. Цей роботизований комплекс призначений для виконання як атакуючих, так і оборонних завдань, про що повідомила пресслужба оборонного відомства.

KRAMPUS має компактні розміри та легку вагу, що дозволяє розміщувати його в кузові пікапа, мікроавтобуса або на причепі. Оснащений двома безшумними електричними двигунами та гусеничним шасі, комплекс демонструє високу прохідність у складних умовах. Він здатний пересуватися по бездоріжжю, лісах, пісках і болотах, а також долати круті схили.

Представники Міноборони зазначають, що KRAMPUS має стійкі до радіоелектронної боротьби канали управління, що дозволяє йому ефективно функціонувати в різних погодних умовах – від холоду до спеки, а також під час снігопадів і дощів. Завдяки містким акумуляторам, комплекс може безперервно працювати протягом кількох годин, що дозволяє йому тривалий час залишатися на позиції в режимі чергування.

Цей наземний роботизований комплекс обладнаний відеокамерами та бойовим модулем, що включає реактивні піхотні вогнемети РПВ-16, здатні знищувати живу силу та легкоброньовану техніку противника.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було кодифіковано та введено в експлуатацію понад 80 наземних роботизованих комплексів, більшість з яких є вітчизняного виробництва. У 2023 році Міноборони кодифікувало близько 10 нових комплексів, у 2024 році – понад 50, а з початку 2025 року вже більше 20. Ці системи виконують різноманітні завдання, такі як розвідка, мінування, логістика, евакуація та патрулювання. Оснащені бойовими модулями, наземні дрони беруть участь у штурмових і оборонних операціях, а також існують комплекси типу НРК-камікадзе.

На завершення, в Україні нещодавно запустили маркетплейс новітніх технологій для військових – Brave1 Market. Ця платформа дозволяє підрозділам ЗСУ самостійно обирати та купувати техніку, необхідну для виконання бойових завдань, використовуючи кошти своїх військових частин.