Інтернет-провайдери та мобільні оператори отримали право бронювати 100% своїх співробітників, але лише тих, хто працює в компанії більше трьох місяців на повній зайнятості.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Уряд ухвалив зміни до постанови, які дозволяють інтернет-провайдерам та мобільним операторам бронювати до 100% своїх співробітників.

Це рішення спрямоване на забезпечення стабільного зв’язку та інтернету для українців під час війни, зокрема для обслуговування генераторів, заміни акумуляторів та відновлення зв’язку після обстрілів енергетичної інфраструктури.

Для стабілізації мобільного зв’язку та інтернету в Україні ухвалено рішення, зокрема оновлено вимоги НЦУ та запроваджено бронювання працівників мобільних операторів і провайдерів.

Це дозволить забезпечити безперервний зв’язок для українців.