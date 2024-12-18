350 моделей OnlyFans задекларували свої доходи, що загалом становлять 305,4 мільйона гривень. Вони сплатили 59 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору, зробивши вагомий внесок у бюджет країни під час війни.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

“Це дуже важливі гроші для країни у війну, і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок у перемогу. Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють. Надалі – не робіть помилок”, – зазначив Гетьманцев.

Політик також наголосив на необхідності перегляду суспільного ставлення до питання криміналізації створення контенту та користування ним. Гетьманцев планує наполягати на розгляді законопроєкту про декриміналізацію статті 301 Кримінального кодексу України, яка стосується поширення порнографічних матеріалів.

Гетьманцев додав, що суспільству не вистачає чесності у ставленні до таких питань, наголошуючи на подвійних стандартах, коли творців контенту засуджують, а отримані від них податки використовують для потреб армії.