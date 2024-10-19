Згідно з моделюванням можливого нападу Росії на східний фланг НАТО у 2027 році, Альянсу знадобиться десять днів для активації п'ятої статті про колективну оборону. Найбільш небезпечним цей сценарій буде для країн Балтії - Латвії, Литви та Естонії.

Про це пише BILD.

Зазначається, що цю симуляцію організував Центр військових дій нового покоління (Center on New Generation Warfare) за участі колишніх високопосадовців, зокрема генералів США Філіпа Брідлава та Бена Годжеса. Метою моделювання було оцінити, як НАТО відреагує на гіпотетичну російську атаку та визначити стратегії захисту.

“Цей сценарій вважається одним із найнебезпечніших для Латвії, Литви та Естонії: фронтальна атака Росії на східний фланг НАТО у найближчі три роки. Головну роль в обороні країн Балтії відіграли б німецькі збройні сили, а також ротаційні підрозділи інших партнерів НАТО”, — пише видання.

Згідно зі сценарієм, у випадку найгіршого розвитку подій Балтійські країни можуть залишитися без зовнішньої допомоги протягом десяти днів, перш ніж НАТО застосує п’яту статтю і відправить підкріплення.

“Треба виграти якнайбільше часу. Спочатку буде підтримка з повітря, потім флот, а потім важкі сухопутні війська. Необхідно утримувати позиції до прибуття великих сил НАТО”, — пояснює генерал Брідлав.

Моделювання передбачає, що Росія атакує одночасно з Латвії, Білорусі та Калінінграда. Литва, за цим сценарієм, була б частково окупована і зазнала серйозних руйнувань менш ніж за два тижні бойових дій.

Як наголошують автори дослідження, наведений сценарій є одним із найгірших варіантів розвитку подій, якого можна уникнути за умов збільшення оборонних бюджетів до 4% ВВП, розміщення додаткових сил НАТО та швидшої реакції Заходу.