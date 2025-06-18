Моді спростував роль США у припиненні вогню між Індією та Пакистаном

Про це пише Hindustan Times

18 червня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що рішення про припинення вогню між Індією та Пакистаном, яке було ухвалене в травні, стало результатом прямих переговорів між арміями обох країн, без участі США як посередника. Цим Моді спростував твердження Трампа про його роль у цьому процесі, про що повідомляє Hindustan Times.

Прем’єр також зазначив, що операція “Сіндур” триває, і Індія готова відповісти на вогонь з боку Пакистану бомбовими ударами.

Ця розмова відбулася за ініціативою Трампа після того, як лідери не змогли зустрітися на саміті G7 у Канаді через швидке повернення президента США додому, як повідомив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі.

Під час 35-хвилинної бесіди Моді чітко висловив свою позицію Трампу:

“Індія ніколи не приймала посередництво, не приймає і ніколи цього не робитиме.” – Вікрам Місрі

Він також підкреслив, що питання торговельної угоди між Індією та США або роль США у конфлікті з Пакистаном не обговорювалися під час чотириденного періоду військових зіткнень у травні.

Напруженість між Індією та Пакистаном загострилася після нападу 22 квітня на туристів у Кашмірі, контрольованому Індією, внаслідок якого загинуло щонайменше 26 осіб. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання The Resistance Front (TRF), яке звинуватило Індію у демографічних змінах у регіоні. Пакистан засудив напад, заперечуючи свою причетність.

У відповідь Індія вжила ряд заходів: прем’єр Моді скликав Радбез, призупинили видачу віз пакистанцям, закрили перехід Аттарі-Вагах та призупинили дію Індуської водної угоди. Пакистан назвав ці дії “актом війни”.

Наприкінці квітня обидві країни закрили повітряний простір і припинили торгівлю. 6 травня Індія розпочала операцію “Сіндур”, атакуючи об’єкти, які вона назвала “терористичною інфраструктурою”. Пакистан відповів, що має право на відповідь.

10 травня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість про припинення вогню між Індією та Пакистаном, хоча вибухи з обох сторін продовжувалися.

Кашмірський регіон, поділений між Індією, Пакистаном та Китаєм, залишається джерелом тривалого конфлікту, оскільки Індія та Пакистан претендують на весь Кашмір з 1947 року.