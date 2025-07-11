Модульне житло для переселенців у Нижньосироватській громаді на Сумщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У Нижньосироватській громаді на Сумщині, що об’єднує п’ять сіл, з початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток майже 400 переселенців. Людей розселили як у пусті будинки, так і в модульне містечко, де наразі проживає 64 особи, серед яких родина Інни Бубель з прикордонного села Угроїди.
Інна Бубель разом із чотирма дітьми переїхала до модульного містечка майже пів року тому. Жінка розповідає, що через постійні обстріли з рідного дому довелося тікати, і від будинку майже нічого не залишилося.
“Усе, що можна було, все порозбивали, нічого немає. Нічого не залишилося. Там же немає ні світла, немає нічого.”
Пані Інна зазначає, що допомогу надавали місцеві жителі, благодійники та влада: привозили продукти, одяг і побутові речі.
“Дуже допомагали, картоплю привозили, консервацію, щоб ми не сиділи без шматка хліба. Я дуже їм вдячна, що є такі люди на білому світі. Дуже мало таких.”
Начальниця відділу соціального захисту населення та ветеранської політики сільської ради Олена Войтенко повідомила, що з початку війни громада прийняла майже півтисячі переселенців, а за даними реєстрації у «Дії» наразі налічується близько 767 внутрішньо переміщених осіб.
“Коли почали бомбити Краснопілля, звідти масово почали до нас переселятися люди. Ми дали оголошення, що люди потребують одягу, бо їхали голі і босі, без нічого. Люди приносили одяг, речі, харчові продукти, картоплю. Усе, в кого що було, всі зносили і допомагали.”
Наразі в модульному містечку проживають 39 дітей. Поруч розташовані лікарня, сільська рада, дитячий садок і школа, що створює комфортні умови для сімей.
Сільський голова Нижньосироватської громади В’ячеслав Суспіцин зазначив, що це один із перших пілотних проєктів модульного житла в Україні, реалізований за підтримки УВКБ ООН.
“Пілотний проєкт в Україні, який був реалізований на території нашої громади за підтримки УВКБ ООН. Спільно із СОВА, і Нижньосироватською сільською радою. 10 різнотипних будинків – від 25 квадратних метрів і до 54-х. Вони не знімають ці будиночки, я хочу підкреслити, УВКБ ООН надав у постійне користування. Загалом містечко вмістило 64 людини. І з них, ви бачите нашу радість, – 39 дітей. Це і садочки і школи. Два повноцінних класи. Дякуємо нашим захисникам. Сподіваємося, що наші діти і ВП, і місцеві – усі залишаться тут, на місцях, і їм не доведеться більше нікуди переїжджати.”
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