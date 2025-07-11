Модульне житло для переселенців у Нижньосироватській громаді на Сумщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Нижньосироватській громаді на Сумщині, що об’єднує п’ять сіл, з початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток майже 400 переселенців. Людей розселили як у пусті будинки, так і в модульне містечко, де наразі проживає 64 особи, серед яких родина Інни Бубель з прикордонного села Угроїди.

Інна Бубель разом із чотирма дітьми переїхала до модульного містечка майже пів року тому. Жінка розповідає, що через постійні обстріли з рідного дому довелося тікати, і від будинку майже нічого не залишилося.

“Усе, що можна було, все порозбивали, нічого немає. Нічого не залишилося. Там же немає ні світла, немає нічого.” – Інна Бубель

Пані Інна зазначає, що допомогу надавали місцеві жителі, благодійники та влада: привозили продукти, одяг і побутові речі.

“Дуже допомагали, картоплю привозили, консервацію, щоб ми не сиділи без шматка хліба. Я дуже їм вдячна, що є такі люди на білому світі. Дуже мало таких.” – Інна Бубель

Начальниця відділу соціального захисту населення та ветеранської політики сільської ради Олена Войтенко повідомила, що з початку війни громада прийняла майже півтисячі переселенців, а за даними реєстрації у «Дії» наразі налічується близько 767 внутрішньо переміщених осіб.

“Коли почали бомбити Краснопілля, звідти масово почали до нас переселятися люди. Ми дали оголошення, що люди потребують одягу, бо їхали голі і босі, без нічого. Люди приносили одяг, речі, харчові продукти, картоплю. Усе, в кого що було, всі зносили і допомагали.” – Олена Войтенко

Наразі в модульному містечку проживають 39 дітей. Поруч розташовані лікарня, сільська рада, дитячий садок і школа, що створює комфортні умови для сімей.

Сільський голова Нижньосироватської громади В’ячеслав Суспіцин зазначив, що це один із перших пілотних проєктів модульного житла в Україні, реалізований за підтримки УВКБ ООН.