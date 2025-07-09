Mol планує постачати нафту через трубопровід Одеса-Броди: виклики та санкції ЄС

Про це повідомляє Bloomberg.

Угорська компанія Mol, яка наразі імплементує постачання російської нафти, має намір отримати доступ до трубопроводу з одеського порту. Це рішення спрямоване на диверсифікацію джерел постачання нафти до Угорщини, про що повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією видання, Mol планує використовувати нафтопровід Одеса-Броди, що з’єднує чорноморський порт України з польським кордоном. Це дозволить компанії отримувати морські поставки від різних виробників з усього світу.

Нафта буде транспортуватися від трубопроводу в Бродах до системи “Дружба”, яка веде до кордону між Україною та Угорщиною.

Проте, підключення Угорщини до одеського порту та трубопроводу Одеса-Броди є складним завданням, зазначають у Mol. Основними перешкодами є російські атаки на порт та мінування акваторії Чорного моря. Крім того, необхідно буде інвестувати в відновлення інфраструктури трубопроводу Одеса-Броди.

В Угорщині вважають, що ці інвестиції повинні здійснити країни Європейського Союзу, оскільки саме ЄС вимагає від Угорщини відмовитися від закупівлі російських енергоносіїв.

Огляд 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії

У червні 2025 року Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який включає нові обмеження для енергетичного та банківського секторів Росії. Санкції також стосуються транзакцій, пов’язаних з проєктом “Північний потік”.

У сфері енергетики та газу заборонено всі угоди, пов’язані з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не має права здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.

Встановлено ціновий ліміт на нафтопродукти, знижений з 60 до 45 доларів за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

Розширено “тіньовий флот”: до санкційного списку додано ще 77 танкерів, які займалися перевезенням нафти з порушенням законодавства.

Заборонено імпорт нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти, щоб уникнути обходу санкцій через треті країни.

У фінансовій сфері обмеження SWIFT трансформовано в повну заборону транзакцій, що стосується 22 російських банків та операторів з третіх країн, які допомагають обходити санкції.

Також накладено санкції на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF) разом із його дочірніми структурами.