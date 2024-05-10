Прикордонники Молдови затримали трьох громадян України, які намагались перетнути Прут на надувному човні.

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.

“У рамках заходів із запобігання та протидії протиправній діяльності в зоні компетенції сектору прикордонної поліції Фрасінешть прикордонна поліція спостерігала за трьома особами, які увійшли в лісосмугу в безпосередній близькості від берегів річки Прут”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, встановлено що троє громадян України віком від 23 до 40 років збиралися незаконно перетнути молдовсько-румунський кордон.

При собі чоловіки мали повітряний насос два весла та надувний човен Їх затримали на 72 години.

Наразі правоохоронні органи проводять ретельне розслідування справи з метою з’ясування обставин та вжиття відповідних правових заходів згідно з чинним законодавством.