Молдова завершила скринінг ЄС, Угорщина блокує вступ України

Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила для Interfax-Ukraine, що цей процес — “невелика перепона, яка не завадить старту переговорів.”

Молдова успішно завершила двосторонній скринінг Європейського Союзу, охоплюючи чотири ключові кластери переговорів щодо вступу. Про це повідомив представник Єврокомісії. Зокрема, йдеться про кластери: 1 (Засадничі питання), 2 (Внутрішній ринок), 3 (Конкурентоспроможність і інклюзивне зростання) та 6 (Зовнішні відносини).

Однак, посадовець не надав чіткої інформації про подальші кроки Молдови та відкриття першого кластеру переговорів. Він зазначив:

“Кожна країна оцінюється за її власними достоїнствами. Комісія оцінила і висловилася щодо Молдови. Буде ще одна оцінка, або вже триває оцінка України. Наступні кроки має зробити Рада ЄС. Молдова продемонструвала неабияку прихильність і прогрес. Це означає, що вони готові відкрити перший кластер. І наша мета – якнайшвидше завершити двосторонній скринінг для четвертого та п’ятого кластерів. Рішення про наступні кроки тепер за країнами-членами, і ми готові сприяти роботі і просувати країни-члени вперед, щоб, сподіваємось, незабаром розпочати переговори.”

Варто зазначити, що Україна вже завершила скринінг ЄС у трьох кластерах переговорів – Засадничі питання (кластер 1), Внутрішній ринок (кластер 2) та Зовнішні відносини (кластер 6). Звіти за цими напрямками вже надіслані до Ради ЄС. Щодо України, звіт по кластеру 3 Єврокомісія планує подати у липні.

26 червня під час засідання Європейської Ради президент Румунії Нікушор Дан заявив, що 4 липня Євросоюз відкриє перший кластер переговорів про вступ Молдови до ЄС. Проте представник ЄС спростував цю інформацію:

“Я боюся, він обмовився.”

27 червня Нікушор Дан визнав свою помилку, пояснивши, що мав на увазі зустріч у Кишиневі 4 липня – саміт “ЄС – Молдова”, а не відкриття першого кластеру переговорів.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС

З початку 2025 року Угорщина блокує відкриття кластерів переговорів про вступ України до ЄС. Уряд цієї країни стверджує, що членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для самої Угорщини.

Угорщина провела консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу, в якому було зазначено “7 ключових загроз”, які, на думку уряду, можуть виникнути внаслідок членства України. Серед цих загроз – економічні ризики, міграція, вплив на пенсійну систему та ринок праці.

Крім того, угорський уряд розіслав громадянам листи з закликом висловитися проти членства України в ЄС під час референдуму.

26 червня 2025 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до ЄС, оскільки це може призвести до перенесення війни на територію Угорщини. Він також оголосив результати консультативного референдуму, за яким понад 2 мільйони угорців проголосували, і 95% були проти членства України в ЄС.

Хоча цей референдум не має юридичної сили, Орбан використовує його як політичний інструмент тиску на європейських партнерів.

Очільник угорської опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр зазначив, що у референдумі взяли участь лише близько 600 тисяч угорців із понад 9,5 мільйонів населення країни.

В Україні цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепремʼєрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що цей процес є “невеликою перепоною, яка не завадить старту переговорів”.