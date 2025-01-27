Молдова надасть Придністров'ю 3 мільйони кубометрів газу в кредит для підтримки належного тиску в системі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Дорін Речан, пише NewsMaker.

“Європейський Союз знову рятує Республіку Молдова”, — сказав він.

Прем’єр-міністр зазначив, що підтримка Європейського Союзу складається з трьох основних складових, перша з яких — термінове втручання.

“Сьогодні ми затверджуємо кредит на 3 млн куб. м газу для лівого берега Дністра (Придністров’я, — ред.), щоб підтримувати там тиск у системі природного газу. Це дасть нам перепочинок до 31 січня 2025 року”, — зазначив Дорін Речан.

Він також пояснив, що Європейська комісія взяла на себе зобов’язання стати частиною цього грантового пакета, за умови, якщо Придністров’я прийме пропозицію.

“Якщо ті, хто на лівобережжі Дністра, не приймуть, то їм доведеться ці 3 млн кубометрів повернути або заплатити за них”, — сказав він.

За словами Речана, другим етапом підтримки ЄС стане екстрене втручання в період з 1 по 10 лютого.

Зазначається, що ЄС надасть грант в розмірі 30 млн євро для закупівлі газу і виробництва електроенергії для правого берега за “докризовими цінами”, а також для забезпечення газом та електроенергією лівобережної частини.

Третя частина підтримки — це комплексна програма енергетичної стабільності на наступні два роки, яка включатиме інвестиції в енергетичне виробництво та розподіл, щоб гарантувати, що “ми маємо електроенергію і нас не можуть шантажувати”. Крім того, програма передбачає зниження тарифів на електроенергію для громадян Молдови.